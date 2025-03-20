Омск-Информ
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·Общество

В марте в Омской области температура воздуха была выше, чем обычно.

Синоптики фиксируют аномально теплую весну в Омской области. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС Елена Адаренко. К тому же был установлен температурный рекорд.

– Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 6–11 градусов. В Омске 18 марта был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил плюс 6,5 градуса, что на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда, который отмечался в 2013 году, – отметила эксперт.

Причиной такой теплой весны специалист Обь-Иртышского УГМС назвала воздушные массы с Атлантики. Впрочем, уже с 21 марта ожидается с перестройкой воздушных потоков и понижение температуры.

·Общество

В марте в Омской области температура воздуха была выше, чем обычно.

Синоптики фиксируют аномально теплую весну в Омской области. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС Елена Адаренко. К тому же был установлен температурный рекорд.

– Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 6–11 градусов. В Омске 18 марта был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил плюс 6,5 градуса, что на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда, который отмечался в 2013 году, – отметила эксперт.

Причиной такой теплой весны специалист Обь-Иртышского УГМС назвала воздушные массы с Атлантики. Впрочем, уже с 21 марта ожидается с перестройкой воздушных потоков и понижение температуры.