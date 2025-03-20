Священнослужитель не хочет ненужных ассоциаций с Крымом.
На состоявшемся в четверг, 20 марта, заседании Священного Синода Русской православной церкви было рассмотрено прошение митрополита Омского и Таврического Дионисия об изменении титула епархиального архиерея Омской епархии. Владыка, возглавляющий епархию около полутора лет, хотел бы избежать ненужных ассоциаций: в общеизвестном понимании Таврида – это Крым.
– На сегодняшний день именование «Таврический» в наибольшей степени ассоциируется с древним именованием Крыма – Тавридой. В связи с этим митрополит Омский и Таврический Дионисий предлагает присвоить епархиальным архиереям Омской епархии титул «Омские и Прииртышские», по распространенному именованию региона и нахождению на его территории населенного пункта – поселка Прииртышский, – говорится в сообщении РПЦ.
Синод прошение митрополита удовлетворил и постановил присвоить епархиальным архиереям Омской епархии титул «Омские и Прииртышские».