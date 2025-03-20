С мест передвижения этого вида транспорта ежесуточно откачивают воду.
Из-за обильного таяния снега в Омске специалисты филиала муниципального предприятия «Электрический транспорт» занялись откачкой воды с трамвайных путей. Длина трамвайного пути в Омске составляет 77,4 км, уровень подтопления регулярно контролируется.
– Задача – не допустить повышения уровня более чем на 10 см над головкой рельсов, – отметила начальник производства филиала «Служба пути» Лариса Казакова.
Сейчас особое внимание уделяется зонам трамвайных путей на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Маяковского, Маяковского и Маршала Жукова, вблизи ТК «Метро», а также стрелочным переводам на территории депо.
По оценке специалистов, сейчас в городе всего 3-4 участка трамвайных путей находятся в зоне риска из-за активного поступления талой воды. В прошлом году список был обширнее – сократить его удалось благодаря своевременным противопаводковым мерам.