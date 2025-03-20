Службы системы профилактики не обратили внимание на то, что мальчик попадал в больницу с травмами.
Омский Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности на должностных лиц органов системы профилактики Муромцевского района. Следователи считают, что из-за плохой работы этих органов в поселке Муромцево погиб 2-летний мальчик.
По версии следствия, 11 марта ребенка убил его 28-летний отчим – избил до смерти. Он бил мальчика и раньше, но при этом семья на учете в органах внутренних дел не состояла.
– Предварительно установлено, что должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Муромцевского района ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, халатно рассматривая поступившие из районной больницы сведения о получении 2-летним ребенком телесных повреждений, – отметили в СК.
Расследование продолжается. Следователи ищут виновных должностных лиц.