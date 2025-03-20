Рост активности кровососущих насекомых прогнозируют в апреле.

На сайте Госзакупок стартовала конкурсная процедура по поиску поставщика партии вакцины от клещевого энцефалита. Заказчиком выступает областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Планируется приобрести 60, 3 тыс. доз вакцины за 23,6 млн. рублей. Победитель торгов станет известен 28 марта. До конца мая ждут первую партию, до конца июля - вторую.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что в Управлении Роспотребнадзора по Омской области анонсировали рост активности клещей и иммунизацию населения против клещевого вирусного энцефалита. Активно кусаться они начнут в апреле. В регионе зафиксировано 16 таких опасных зон. 11 тыс. человек уже привиты.