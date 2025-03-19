Более 11 тысяч человек привились от клещевого вирусного энцефалита.
В Управлении Роспотребнадзора по Омской области рассказали о предстоящем сезоне активности клещей и иммунизации населения против клещевого вирусного энцефалита.
Как сообщает санитарная служба, 16 муниципальных образований региона являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту, 15 зон относят к муниципальным районам, одна – к Омску. Перечень выглядит так: Большереченский, Большеуковский, Горьковский, Знаменский, Колосовский, Крутинский, Муромцевский, Нижнеомский, Омский, Саргатский, Седельниковский, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский районы.
– К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста, пола, – сообщают в Роспотребнадзоре.
За 2025 год на территории Омской области привито против клещевого вирусного энцефалита более 11 тысяч человек. На сегодняшний день обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей не зарегистрировано. В 2024 году первые укусы на территории Омска и Омской области фиксировали 6 апреля.