Омск-Информ
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·Общество

Контракт с предыдущим подрядчиком расторгли.
Сегодня ГУ УФССП вновь объявили конкурс на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Московские торговые ряды, 1903 г.» (Ленина, 14). На ремонтно-реставрационные работы центрального купола со шпилем выделили 6,4 млн рублей.
Заявки от желающих взяться за ремонт принимаются до 31 марта. Выбрать подрядчика приставы планируют 1 апреля. По данным портала «Госзакупки», срок исполнения контракта – 31 декабря.
Отметим, что в феврале приставы уже провели конкурс на реставрацию купола. Тогда работы оценили в 4 млн рублей. Контракт подписали с ООО «ТРЕСТСТРОЙ-2000», однако позже его расторгли.
·Общество

Контракт с предыдущим подрядчиком расторгли.
Сегодня ГУ УФССП вновь объявили конкурс на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Московские торговые ряды, 1903 г.» (Ленина, 14). На ремонтно-реставрационные работы центрального купола со шпилем выделили 6,4 млн рублей.
Заявки от желающих взяться за ремонт принимаются до 31 марта. Выбрать подрядчика приставы планируют 1 апреля. По данным портала «Госзакупки», срок исполнения контракта – 31 декабря.
Отметим, что в феврале приставы уже провели конкурс на реставрацию купола. Тогда работы оценили в 4 млн рублей. Контракт подписали с ООО «ТРЕСТСТРОЙ-2000», однако позже его расторгли.