Началась подготовка к реставрации важного исторического объекта.

В Омске объявили конкурс на реставрацию купола со шпилем здания «Московские торговые ряды» на улице Ленина, 14. Стоимость работ оценивается более чем в 4 миллиона рублей, которые выделят из федерального бюджета. Итоги конкурса подведут 12 февраля 2025 года, а завершить работы необходимо до 15 ноября того же года.

Здание «Московские торговые ряды», построенное в 1903 году, имеет статус памятника культуры регионального значения. Проект реставрации разработала в 2024 году компания ООО «Бюро диагностики строительных конструкций». На эти цели из федерального бюджета было направлено 1,9 миллиона рублей.

В 2023 году Министерство культуры добилось через суд проведения реставрации этого исторического здания, так как купол начал разрушаться: в нем сломались металлические элементы, а отделка опоры шпиля была повреждена.