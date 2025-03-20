По версии следствия, она похитила 250 тыс. рублей.

Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего директора бюджетного учреждения «Омский молодежный многофункциональный центр», подведомственный департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта. Главу госучреждения Елену Дорошенко обвиняют в хищении вверенного ей имущества с использованием служебного положения.

По версии следствия, с августа 2016 года по декабрь 2018 года директор фиктивно трудоустроила инструктором по спорту сына своей подчиненной. Парень не работал, а зарплату через мать отдавал Дорошенко Таким образом руководитель похитила у центра более 250 тыс. рублей.

Отметим, что вину женщина не признала. Уголовное дело рассмотрит Первомайский районный суд Омска. Руководителю государственного учреждения грозит до 6 лет колонии.