Женщина шла по пандусу с наклоном 80 %, поскользнулась и сломала руку.

Омичка через суд добилась компенсаци морального вреда от стомотологической клиники на Карла Маркса. Причиной разбирательства стала травма.

Как сообщают судебные приставы, выходя из помещения стоматологии, женщина поскользнулась на крыльце и упала. Она почувствовала острую боль в правой руке, вернулась в клинику и потеряла сознание. Позже в больнице омичке диагностировали закрытый перелом правой лучевой кости.

– Травмы можно было избежать в случае добросовестного содержания крыльца на входе в медицинское учреждение в надлежащем состоянии, но руководство стоматологии никаких мер по проведению антигололедных мероприятий не проводило, не организовало проведение своевременной очистки крыльца от снега и наледи, – сообщают приставы.

На досудебную претензию о возмещении причиненного вреда в клинике ответили, что крыльцо постоянно очищали и обрабатывали реагентом. На крыльце есть поручни, но женщина, судя по записи с камеры, спускалась по пандусу с углом наклона 80 %.

Суд также учел, что женщине сделали 50-процентную скидку на протезирование в клинике, как пожилому человеку, и лишь частично удовлетворил ее требования. С клиники взыскали компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы на общую сумму 207 000 рублей.

Приставы уведомили клинику о необходимомости исполнить решение суда. На средства владелицы клиники наложили арест. В итоге она выплатила компенсацию.