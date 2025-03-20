Омск-Информ
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·Промышленность

На IV Агрофоруме «От науки до практики» производители омских масел показали продукцию для индустриального сектора.
На IV Агрофоруме «От науки до практики», основное мероприятие которого проходит в Архангельской области, «Газпромнефть ­– смазочные материалы» показала омскую продукцию для индустриального сектора. Форум, ежегодно собирающий более 1400 участников, организован в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Он объединяет ведущих представителей бизнеса и науки.
Омский завод представил на форуме последние разработки в сфере смазочных материалов, а также цифровую платформу G-Lab для предиктивной диагностики техники. Важно, что «умная формула» омских масел позволяет эффективно справляться с высокими нагрузками в сложных и изменчивых погодных условиях Севера.
– Компания создает смазочные материалы и цифровые сервисы, отвечающие актуальным технологическим вызовам. У нас внушительный продуктовый портфель, однако работа над его расширением и совершенствованием не прекращается. Так, за последние два года в Научно-исследовательском центре компании было разработано или модифицировано более 300 рецептур масел, в том числе для сложного промышленного оборудования, – отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.
Уточним, что омский завод и правительство Архангельского края сотрудничают уже много лет. Омская продукция обеспечивает бесперебойную работу важных предприятий северо-запада страны. Речь о лесозаготовительных, алмазодобывающих и агропромышленных компаниях. 
По словам министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирины Бажановой, современное сельское хозяйство – это не только техника и оборудование, но и ответственность за стабильность производства. 
– Смазочные материалы помогают аграрным предприятиям поддерживать бесперебойную работу в ключевые периоды – во время посевной, уборочной кампании, на перерабатывающих заводах. Качественные масла и цифровые решения не просто продлевают срок службы техники, а дают уверенность в завтрашнем дне, повышая эффективность и помогая предприятиям развиваться, – подчеркнула Ирина Бажанова.
Добавим, что нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» стартовал в России в 2025 году. Его цели – сохранение стабильного производства и рост его эффективности в сельскохозяйственной, пищевой и перерабатывающей промышленности. Проект направлен на достижение технологического лидерства России.
·Промышленность

На IV Агрофоруме «От науки до практики» производители омских масел показали продукцию для индустриального сектора.
На IV Агрофоруме «От науки до практики», основное мероприятие которого проходит в Архангельской области, «Газпромнефть ­– смазочные материалы» показала омскую продукцию для индустриального сектора. Форум, ежегодно собирающий более 1400 участников, организован в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Он объединяет ведущих представителей бизнеса и науки.
Омский завод представил на форуме последние разработки в сфере смазочных материалов, а также цифровую платформу G-Lab для предиктивной диагностики техники. Важно, что «умная формула» омских масел позволяет эффективно справляться с высокими нагрузками в сложных и изменчивых погодных условиях Севера.
– Компания создает смазочные материалы и цифровые сервисы, отвечающие актуальным технологическим вызовам. У нас внушительный продуктовый портфель, однако работа над его расширением и совершенствованием не прекращается. Так, за последние два года в Научно-исследовательском центре компании было разработано или модифицировано более 300 рецептур масел, в том числе для сложного промышленного оборудования, – отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.
Уточним, что омский завод и правительство Архангельского края сотрудничают уже много лет. Омская продукция обеспечивает бесперебойную работу важных предприятий северо-запада страны. Речь о лесозаготовительных, алмазодобывающих и агропромышленных компаниях. 
По словам министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирины Бажановой, современное сельское хозяйство – это не только техника и оборудование, но и ответственность за стабильность производства. 
– Смазочные материалы помогают аграрным предприятиям поддерживать бесперебойную работу в ключевые периоды – во время посевной, уборочной кампании, на перерабатывающих заводах. Качественные масла и цифровые решения не просто продлевают срок службы техники, а дают уверенность в завтрашнем дне, повышая эффективность и помогая предприятиям развиваться, – подчеркнула Ирина Бажанова.
Добавим, что нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» стартовал в России в 2025 году. Его цели – сохранение стабильного производства и рост его эффективности в сельскохозяйственной, пищевой и перерабатывающей промышленности. Проект направлен на достижение технологического лидерства России.