На IV Агрофоруме «От науки до практики», основное мероприятие которого проходит в Архангельской области, «Газпромнефть ­– смазочные материалы» показала омскую продукцию для индустриального сектора. Форум, ежегодно собирающий более 1400 участников, организован в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Он объединяет ведущих представителей бизнеса и науки.

Омский завод представил на форуме последние разработки в сфере смазочных материалов, а также цифровую платформу G-Lab для предиктивной диагностики техники. Важно, что «умная формула» омских масел позволяет эффективно справляться с высокими нагрузками в сложных и изменчивых погодных условиях Севера.

– Компания создает смазочные материалы и цифровые сервисы, отвечающие актуальным технологическим вызовам. У нас внушительный продуктовый портфель, однако работа над его расширением и совершенствованием не прекращается. Так, за последние два года в Научно-исследовательском центре компании было разработано или модифицировано более 300 рецептур масел, в том числе для сложного промышленного оборудования, – отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Уточним, что омский завод и правительство Архангельского края сотрудничают уже много лет. Омская продукция обеспечивает бесперебойную работу важных предприятий северо-запада страны. Речь о лесозаготовительных, алмазодобывающих и агропромышленных компаниях.

По словам министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирины Бажановой, современное сельское хозяйство – это не только техника и оборудование, но и ответственность за стабильность производства.

– Смазочные материалы помогают аграрным предприятиям поддерживать бесперебойную работу в ключевые периоды – во время посевной, уборочной кампании, на перерабатывающих заводах. Качественные масла и цифровые решения не просто продлевают срок службы техники, а дают уверенность в завтрашнем дне, повышая эффективность и помогая предприятиям развиваться, – подчеркнула Ирина Бажанова.

Добавим, что нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» стартовал в России в 2025 году. Его цели – сохранение стабильного производства и рост его эффективности в сельскохозяйственной, пищевой и перерабатывающей промышленности. Проект направлен на достижение технологического лидерства России.