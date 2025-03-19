Омск-Информ
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·Общество

Сын не отвечал на звонки, и отец поехал к нему.
Отец 34-летнего Федора Малыхина Михаил Иванов показал журналистам справку о смерти сына. В документе сказано, что бывший хоккеист омского «Авангарда» внезапно скончался от сердечной недостаточности.
Как сообщает E1.RU, именно отец нашел тело спортсмена в его квартире 18 марта. Он приехал, потому что сын не отвечал на звонки.
– Он сидел у телевизора в шортах, одет по-домашнему был. У него телефон был в руке, пульт. Он готовился ко сну. Приоткрыто окно было чуть-чуть в спальне, работал увлажнитель, – рассказал Иванов.
По словам отца, в последнее время у сына все было хорошо. Бывший хоккеист заканчивал магистратуру по специальности «Стратегический производственый менеджмент», работал замдиректора «Факела», недавно получил предложение от «УГМК-Арены».
·Общество

Сын не отвечал на звонки, и отец поехал к нему.
Отец 34-летнего Федора Малыхина Михаил Иванов показал журналистам справку о смерти сына. В документе сказано, что бывший хоккеист омского «Авангарда» внезапно скончался от сердечной недостаточности.
Как сообщает E1.RU, именно отец нашел тело спортсмена в его квартире 18 марта. Он приехал, потому что сын не отвечал на звонки.
– Он сидел у телевизора в шортах, одет по-домашнему был. У него телефон был в руке, пульт. Он готовился ко сну. Приоткрыто окно было чуть-чуть в спальне, работал увлажнитель, – рассказал Иванов.
По словам отца, в последнее время у сына все было хорошо. Бывший хоккеист заканчивал магистратуру по специальности «Стратегический производственый менеджмент», работал замдиректора «Факела», недавно получил предложение от «УГМК-Арены».