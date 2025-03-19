Парламентарии выразили «глубокую озабоченность» происходящим. Объект готов всего на 54 %.

Депутаты Омского горсовета выразили сомнение в том, что реконструируемый бульвар Архитекторов будет сдан в срок. Ранее сообщалось, что дорожный объект готов на 54 %, а ввести его в эксплуатацию намерены к 31 июля текущего года.

– Там готовность 54 %. Апрель, май, июнь – как можно оставшиеся 46 % сделать за 3 месяца? – спросил у представителя мэрии депутат Сергей Дроздов.

Его коллега Дмитрий Сахань обратил внимание, что у подрядчика ООО «СтройТраст» возникли проблемы.

– Насколько я знаю, у подрядчика были заблокированы счета в феврале. Сейчас у него работают три землекопа, – цитирует Саханя портал «Город55».

В итоге парламентарии приняли решение еще раз вернуться к этому вопросу в мае, а в резолюции комитета по вопросам градостроительства и архитектуры выразили «глубокую озабоченность» происходящим.

Четырехкилометровую дорогу по бульвару Архитекторов начали реконструировать с расширением до 4–6 полос осенью 2023 года. Объект должны были сдать в конце 2024 года. Сроки перенесли из-за возникших дополнительных работ, а смета выросла с 1,4 до 2,25 млрд рублей. При этом свыше 70 % средств подрядчику уже перечислили.

Добавим, что ООО «СтройТраст» параллельно занимается капитальным ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Работы должны завершиться в октябре 2026 года.