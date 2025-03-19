Омск-Информ
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·Общество

Животные вышли из зимней спячки.

В Большереченском зоопарке вслед за медведями вышли из зимней спячки еноты-полоскуны. Об этом сообщили сотрудники зверинца.

 – Думается, вам совершенно необходимо знать важную новость: наши еноты тоже вышли встречать весну! – уточнили в пресс-службе.

Пару дней назад проснулись бурые медведи. Орнитологи уже замечают перелетных птиц.

·Общество

Животные вышли из зимней спячки.

В Большереченском зоопарке вслед за медведями вышли из зимней спячки еноты-полоскуны. Об этом сообщили сотрудники зверинца.

 – Думается, вам совершенно необходимо знать важную новость: наши еноты тоже вышли встречать весну! – уточнили в пресс-службе.

Пару дней назад проснулись бурые медведи. Орнитологи уже замечают перелетных птиц.