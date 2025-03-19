В суде мужчина пытался доказать, что его обманула автошкола.

Омский районный суд вынес 40-летнему местному жителю приговор за хранение и использование заведомо поддельного удостоверения тракториста-машиниста. Об этом сообщает прокуратура.

В суде установлено, что в 2021 году мужчина приобрел поддельное водительское удостоверение. В сентябре 2024 года он управлял экскаватором-погрузчиком и предъявил его сотруднику ГИБДД при проверке документов.

Настоящее удостоверение мужчине никогда не выдавали. Однако вину мужчина не признал. Он заявил, что учился и сдал экзамены сотрудникам автошколы и не знал об обязательном участии на таком экзамене представителей Гостехнадзора. Водительское удостоверение ему якобы привезли сотрудники автошколы, а о поддельности он не знал.

Суд в это не поверил и решил на 4 месяца ограничить его свободу. Приговор пока не вступил в законную силу.