Омск-Информ
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·Общество

Размытые дороги не позволяют выполнять рейсы.
Администрация Усть-Ишимского района предупредила местных жителей о временной отмене автобусов. Они не будут ходить по пяти маршрутам:
  • с 18 марта – Усть-Ишим – Скородум – Малая Бича, Усть-Ишим – Орехово – Красноярка, Усть-Ишим – Большая Тава; 
  • с 19 марта – Усть-Ишим – Большая Тебендя – Загваздино; 
  • с 20 марта – Усть-Ишим – Аксеново – Кайсы. 
Причиной стала весенняя распутица.
·Общество

Размытые дороги не позволяют выполнять рейсы.
Администрация Усть-Ишимского района предупредила местных жителей о временной отмене автобусов. Они не будут ходить по пяти маршрутам:
  • с 18 марта – Усть-Ишим – Скородум – Малая Бича, Усть-Ишим – Орехово – Красноярка, Усть-Ишим – Большая Тава; 
  • с 19 марта – Усть-Ишим – Большая Тебендя – Загваздино; 
  • с 20 марта – Усть-Ишим – Аксеново – Кайсы. 
Причиной стала весенняя распутица.