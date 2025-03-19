Мэр города назвал проблемные в плане подтопления локации.
Мэр города Омска Сергей Шелест рассказал, как в связи с потеплением власти борются с подтоплением на городских улицах. По словам главы города, самыми проблемными локациями на данный момент являются путепровод в Амурском поселке, улицы Малиновского и Королева.
– Работы выполняются в соответствии с графиками, плюс реагируем на обращения жителей, поступающие через соцсети и в администрации округов, – уточнил Шелест.
Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства продолжают откачивать воду. Всего устранено 1290,4 кубометра лишней воды, из которых за последние сутки – 1005.
Для обращений доступны телефоны:
Кировский административный округ: 55-14-86;
Ленинский административный округ: 41-52-01;
Октябрьский административный округ: 32-21-26;
Советский административный округ: 23-14-26;
Центральный административный округ: 25-03-43.
Также можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города по телефону 78-78-78.