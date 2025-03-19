Омск-Информ
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·Общество

Мэр города назвал проблемные в плане подтопления локации.

Мэр города Омска Сергей Шелест рассказал, как в связи с потеплением власти борются с подтоплением на городских улицах. По словам главы города,  самыми проблемными локациями на данный момент являются путепровод в Амурском поселке, улицы Малиновского и Королева.

– Работы выполняются в соответствии с графиками, плюс реагируем на обращения жителей, поступающие через соцсети и в администрации округов, – уточнил Шелест.

Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства продолжают откачивать воду. Всего устранено 1290,4 кубометра лишней воды, из которых за последние сутки  – 1005.

Для обращений доступны телефоны:

Кировский административный округ: 55-14-86;

Ленинский административный округ: 41-52-01;

Октябрьский административный округ: 32-21-26;

Советский административный округ: 23-14-26;

Центральный административный округ: 25-03-43.

Также можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города по телефону 78-78-78.

·Общество

Мэр города назвал проблемные в плане подтопления локации.

Мэр города Омска Сергей Шелест рассказал, как в связи с потеплением власти борются с подтоплением на городских улицах. По словам главы города,  самыми проблемными локациями на данный момент являются путепровод в Амурском поселке, улицы Малиновского и Королева.

– Работы выполняются в соответствии с графиками, плюс реагируем на обращения жителей, поступающие через соцсети и в администрации округов, – уточнил Шелест.

Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства продолжают откачивать воду. Всего устранено 1290,4 кубометра лишней воды, из которых за последние сутки  – 1005.

Для обращений доступны телефоны:

Кировский административный округ: 55-14-86;

Ленинский административный округ: 41-52-01;

Октябрьский административный округ: 32-21-26;

Советский административный округ: 23-14-26;

Центральный административный округ: 25-03-43.

Также можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города по телефону 78-78-78.