Траты жителей Омской области на рынке ювелирной розницы увеличились на 10 %.

Несмотря на рост цен, омичи не перестали покупать ювелирные украшения. С января по декабрь 2024 года золото подорожало на 45 %, грамм его стоит 8552 рубля.

3,48 млрд рублей было потрачено на покупки, что больше по сравнению с 2023 годом на 10 %. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитический центр SOKOLOV.

Однако расходы омичей выглядят скромно, по сравнению с другими регионами СФО. По сумме потраченных за год денег Омская область заняла 6-е место. Лидер – Красноярский край, 7,2 млрд рублей израсходовали его жители на ювелирку. Самой последней стала Республика Алтай – 296 млн руб.

Отмечают эксперты и тот факт, что доля интернет-продаж ювелирных изделий выросла с 23,4 до 28 %. И все чаще украшения стали покупать через маркетплейсы.