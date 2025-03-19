В Омске сообщают о массовом ДТП на Красном Пути в сторону центра.

В соцсетях появилось предупреждение для омичей, стремящихся проехать в центр города. На Красном Пути в Советском округе между Телецентром и аграрным университетом произошло массовое ДТП, в которое попали сразу шесть машин.

Автомобилями был заблокирован проезд на двух полосах движения. Ситуация сейчас на этом участке оценивается в 5-6 баллов.

Ранее «Омск-информ» писал, что ситуация с пробками в Омске усугубляется такими происшествиями, а также неудовлетворительным состоянием дорожного полотна. Обострилась ситуация на мосту у Телецентра. Жители городка Нефтяников не могут выехать в центр со своей территории.