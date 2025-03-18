Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Боец был стрелком.

В Москаленском районе простились с погибшим на СВО 35-летним Владимиром Лепехиным.

Как уточнили в МО ВПП Единая Россия, боец родился в 1990 году. Образование получил в Москаленской школе. После армии получил специальность сварщика и работал по специальности на ООО «Москаленский элеватор». До подписания контракта с минобороны в 2024 году, Владимир Лепехин трудился вахтовым методом.

На СВО он был стрелком мотострелкового отделения. У погибшего бойца остались жена и трое несовершеннолетних детей.

·Общество

Боец был стрелком.

В Москаленском районе простились с погибшим на СВО 35-летним Владимиром Лепехиным.

Как уточнили в МО ВПП Единая Россия, боец родился в 1990 году. Образование получил в Москаленской школе. После армии получил специальность сварщика и работал по специальности на ООО «Москаленский элеватор». До подписания контракта с минобороны в 2024 году, Владимир Лепехин трудился вахтовым методом.

На СВО он был стрелком мотострелкового отделения. У погибшего бойца остались жена и трое несовершеннолетних детей.