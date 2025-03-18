Стоимость самого дорогостоящего элемента составляет 41,2 млн рублей.

Вчера, 17 марта, министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов подписал распоряжение о приватизации имущества, находящегося в селе Красная Горка. В этой локации ведется строительство Красногорского гидроузла.

Продать на аукционе планируется 47 различных металлоконструкций 2012–2013 гг. изготовления, представляющих собой части будущего сооружения.

– Металлоконструкции не являются комплектными и не планируются для дальнейшего использования, поэтому движимое имущество было передано в областную казну для его приватизации на торгах, – цитирует РБК Омск пресс-службу Минимущества.

В основном это различные элементы ворот. Начальная цена каждой части колеблется от 38 тыс. до 41,2 млн руб. Конструкции завез предыдущий подрядчик строительства, НПО «Мостовик», но так и не успел их смонтировать.

Возведение Красногорского гидроузла началось в 2011 году для регулирования уровня воды в Иртыше. Строительство прекратили из-за банкротства компании Олега Шишова.

19 июля 2022 года был заключен контракт на строительство пускового комплекса гидроузла с новым подрядчиком – ООО «МежРегионСтрой». Сумма контракта составила 4,6 млрд руб. В сентябре прошлого года стоимость работ подорожала до 5,3 млрд руб.