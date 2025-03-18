Омск-Информ
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·Общество

Стоимость самого дорогостоящего элемента составляет 41,2 млн рублей.

Вчера, 17 марта, министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов подписал распоряжение о приватизации имущества, находящегося в селе Красная Горка. В этой локации ведется строительство Красногорского гидроузла.

Продать на аукционе планируется 47 различных металлоконструкций 2012–2013 гг. изготовления, представляющих собой части будущего сооружения.  

– Металлоконструкции не являются комплектными и не планируются для дальнейшего использования, поэтому движимое имущество было передано в областную казну для его приватизации на торгах, – цитирует РБК Омск пресс-службу Минимущества.

В основном это различные элементы ворот. Начальная цена каждой части колеблется от 38 тыс. до 41,2 млн руб. Конструкции завез предыдущий подрядчик строительства, НПО «Мостовик», но так и не успел их смонтировать.

Возведение Красногорского гидроузла началось в 2011 году для регулирования уровня воды в Иртыше. Строительство прекратили из-за банкротства компании Олега Шишова. 

19 июля 2022 года был заключен контракт на строительство пускового комплекса гидроузла с новым подрядчиком – ООО «МежРегионСтрой». Сумма контракта составила 4,6 млрд руб. В сентябре прошлого года стоимость работ подорожала до 5,3 млрд руб.

·Общество

Стоимость самого дорогостоящего элемента составляет 41,2 млн рублей.

Вчера, 17 марта, министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов подписал распоряжение о приватизации имущества, находящегося в селе Красная Горка. В этой локации ведется строительство Красногорского гидроузла.

Продать на аукционе планируется 47 различных металлоконструкций 2012–2013 гг. изготовления, представляющих собой части будущего сооружения.  

– Металлоконструкции не являются комплектными и не планируются для дальнейшего использования, поэтому движимое имущество было передано в областную казну для его приватизации на торгах, – цитирует РБК Омск пресс-службу Минимущества.

В основном это различные элементы ворот. Начальная цена каждой части колеблется от 38 тыс. до 41,2 млн руб. Конструкции завез предыдущий подрядчик строительства, НПО «Мостовик», но так и не успел их смонтировать.

Возведение Красногорского гидроузла началось в 2011 году для регулирования уровня воды в Иртыше. Строительство прекратили из-за банкротства компании Олега Шишова. 

19 июля 2022 года был заключен контракт на строительство пускового комплекса гидроузла с новым подрядчиком – ООО «МежРегионСтрой». Сумма контракта составила 4,6 млрд руб. В сентябре прошлого года стоимость работ подорожала до 5,3 млрд руб.