Омск-Информ
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·Происшествия

Будущие правоприменители разбираются в обстоятельствах инцидента.

Сегодня, 18 марта, курсанты Омской академии МВД стали свидетелями противоправного действия.

Предварительно установлено, что миниатюрная сова стала жертвой буллинга со стороны сорок и ворон. В результате чего в светлое время суток оказалась дезориентированной и напуганной. Именно такой ее обнаружили на крыльце академии.

В настоящее время с птицей все в порядке. Она находится в безопасности, чувствует себя хорошо, проявляет активность, любознательность и умеренную присущую своему виду агрессию. С наступлением сумерек маленькая хищница будет возвращена в естественную среду обитания. Курсанты полиции разбираются в обстоятельствах инцидента.

·Происшествия

Будущие правоприменители разбираются в обстоятельствах инцидента.

Сегодня, 18 марта, курсанты Омской академии МВД стали свидетелями противоправного действия.

Предварительно установлено, что миниатюрная сова стала жертвой буллинга со стороны сорок и ворон. В результате чего в светлое время суток оказалась дезориентированной и напуганной. Именно такой ее обнаружили на крыльце академии.

В настоящее время с птицей все в порядке. Она находится в безопасности, чувствует себя хорошо, проявляет активность, любознательность и умеренную присущую своему виду агрессию. С наступлением сумерек маленькая хищница будет возвращена в естественную среду обитания. Курсанты полиции разбираются в обстоятельствах инцидента.