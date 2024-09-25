Омск-Информ
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·Общество

Хищник оказался не из пугливых.

Маленького совенка обнаружили на территории одной из ресурсоснабжающих организаций. Хищная птица оказалась не только смелой, но еще и очень любопытной. Совенка запечатлели подписчики «Вести-Омск».

К началу осени совята обычно, подрастая, живут отдельно от родителей. Как и этот малыш, но он еще не сменил оперение.

·Общество

Хищник оказался не из пугливых.

Маленького совенка обнаружили на территории одной из ресурсоснабжающих организаций. Хищная птица оказалась не только смелой, но еще и очень любопытной. Совенка запечатлели подписчики «Вести-Омск».

К началу осени совята обычно, подрастая, живут отдельно от родителей. Как и этот малыш, но он еще не сменил оперение.