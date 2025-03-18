Омск-Информ
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·Спорт

Хоккеист заявил, что, разбирая причины поражения от челябинского «Трактора», команда вырабатывает стратегию на дальнейшие матчи.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов во время тренировки перед сегодняшним матчем с московским «Динамо» рассказал о настрое на серию выездных игр. Стратегию выработали, разбирая недавнее поражение от челябинского «Трактора» на домашнем льду со счетом 4:5.

– Естественно, мы не хотим проигрывать. Играли против команды с хорошей стратегией. Мы где-то отошли от своего плана, заработали ненужное удаление. Отсюда и результат. Считаю, мы должны выигрывать, – сказал Шарипзянов.

Команда рассчитывает отточить мастерство перед плей-офф.

– Посмотрели видео игры. Все стало предельно понятно, как в кристально чистой воде. Мы поняли все наши ошибки. Так что готовимся к выезду. У нас осталось всего лишь три игры, чтобы подкорректировать все недостатки к плей-офф, – отметил Шарипзянов.

Отметим, что помимо сегодняшнего матча «Авангарду» предстоят еще две выездные встречи в Москве: 20 марта с подмосковным «Витязем» и 22 марта – с «Куньлунем». Плей-офф стартует 28 марта.

·Спорт

Хоккеист заявил, что, разбирая причины поражения от челябинского «Трактора», команда вырабатывает стратегию на дальнейшие матчи.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов во время тренировки перед сегодняшним матчем с московским «Динамо» рассказал о настрое на серию выездных игр. Стратегию выработали, разбирая недавнее поражение от челябинского «Трактора» на домашнем льду со счетом 4:5.

– Естественно, мы не хотим проигрывать. Играли против команды с хорошей стратегией. Мы где-то отошли от своего плана, заработали ненужное удаление. Отсюда и результат. Считаю, мы должны выигрывать, – сказал Шарипзянов.

Команда рассчитывает отточить мастерство перед плей-офф.

– Посмотрели видео игры. Все стало предельно понятно, как в кристально чистой воде. Мы поняли все наши ошибки. Так что готовимся к выезду. У нас осталось всего лишь три игры, чтобы подкорректировать все недостатки к плей-офф, – отметил Шарипзянов.

Отметим, что помимо сегодняшнего матча «Авангарду» предстоят еще две выездные встречи в Москве: 20 марта с подмосковным «Витязем» и 22 марта – с «Куньлунем». Плей-офф стартует 28 марта.