Хоккеист заявил, что, разбирая причины поражения от челябинского «Трактора», команда вырабатывает стратегию на дальнейшие матчи.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов во время тренировки перед сегодняшним матчем с московским «Динамо» рассказал о настрое на серию выездных игр. Стратегию выработали, разбирая недавнее поражение от челябинского «Трактора» на домашнем льду со счетом 4:5.

– Естественно, мы не хотим проигрывать. Играли против команды с хорошей стратегией. Мы где-то отошли от своего плана, заработали ненужное удаление. Отсюда и результат. Считаю, мы должны выигрывать, – сказал Шарипзянов.

Команда рассчитывает отточить мастерство перед плей-офф.

– Посмотрели видео игры. Все стало предельно понятно, как в кристально чистой воде. Мы поняли все наши ошибки. Так что готовимся к выезду. У нас осталось всего лишь три игры, чтобы подкорректировать все недостатки к плей-офф, – отметил Шарипзянов.

Отметим, что помимо сегодняшнего матча «Авангарду» предстоят еще две выездные встречи в Москве: 20 марта с подмосковным «Витязем» и 22 марта – с «Куньлунем». Плей-офф стартует 28 марта.