Мэр Омска пообещал, что снег уберут сотрудники «Спортивного города». Но с условием.

Мэр Омска Сергей Шелест отреагировал на информацию о том, что подростки сами чистят от снега и наледи скейт-парк на улице Бударина. Глава города рассказал, что ранее школьники обращались с такой просьбой и к нему, но не утерпели и начали убирать сами.

Шелест пообещал сделать это силами сотрудников бюджетного учреждения «Спортивный город».

– Сотрудники БУ «Спортивный город» позанимаются площадкой, как только это будет возможно: здесь важно не просто убрать снег, а сделать это аккуратно, чтобы не повредить покрытие горок, – пояснил мэр.

Работы по освобождению площадки от последствий зимних осадков уже начались.

– Все-таки лучше, если этим вопросом позанимаются взрослые. Кстати, никто не мешает помогать им в этом процессе, тем более он уже вовсю идет, – подчеркнул Шелест. – Парни, обращаюсь к вам: площадка будет освобождена от снега в несколько этапов. Нужно совсем немного терпения.

Взамен глава города взял с подростков слово соблюдать технику безопасности, а также не рисовать на стенках скейт-парка и ломать скамейки.