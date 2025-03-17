Константину Окулову понравилась дружелюбность жителей Омска.

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов, перешедший в состав «ястребов» по ходу нынешнего сезона, рассказал о впечатлениях от Омска. Хоккеист особенно отметил дружелюбность жителей города.

– Люди здесь очень дружелюбные. Везде, где мы бываем, начиная от жилого комплекса, где мы живем, и заканчивая ресторанами, где мы приходим с семьей поужинать. Все общаются с улыбкой, и просто люди вокруг такие позитивные. Пока что у нас только хорошие и позитивные ощущения от города, - сказал Окулов в интервью пресс-службе «Авангарда».

Омская зима уроженца Новосибирска особо не удивила. Сибирская погода нравится ему больше столичной.

- Для нас зима здесь не является удивлением, поэтому мы спокойно к ней адаптировались. У нас есть пуховики, зимняя обувь, дочерей потеплее одели — и пошли. Даже когда зима такая стойкая и холодная, все-таки легче, чем в Москве или Питере, когда ветрено и влажно. В таких условиях действительно промерзаешь сильнее, чем когда у тебя просто минус двадцать и солнце светит, - подчеркнул нападающий.

Окулов признает, что в Москве, где он прежде жил и играл в хоккей, больше возможностей, но и в Омске есть куда сходить.

- Конечно, в Москве все понимают, что условия намного выше, чем в любом другом городе России – это нормально, ведь это столица. Здесь тоже есть места, куда можно пойти поесть, погулять, выпить кофе. Так что есть куда прогуляться. Наши будни вне хоккея, будь то с супругой или всей семьей, глобально не изменились, - отметил форвард «ястребов».

После перехода из ЦСКА Константин стал одним из лидеров «Авангарда», а недавно продлил контракт с клубом на три сезона.