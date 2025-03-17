Омск-Информ
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·Образование

Вероятность такого развития событий не исключила министр образования.

Министр образования Омской области Ольга Степанова не исключила открытия 4-х классов в новом химико-технологическом лицее в микрорайоне Кузьминки. Ранее сообщалось, что в 2025/2026 учебном году лицей не будут открывать 4-е, 9-е и 11-е классы.

– После того как пройдут собрания с родителями будущих первоклассников, а также в параллелях второго и третьего классов, мы рассмотрим возможность комплектования 4-х классов. Если наполняемость новой школы позволит нам их набрать, то проведем отдельное собрание с родителями будущих четвероклассников. Окончательное решение планируем принять в конце этой недели, – заявила Степанова.

На открытии 4-х классов в новом лицее настаивают родители детей, проживающих в Кузьминках. Они хотят учиться рядом с домом.

·Образование

Вероятность такого развития событий не исключила министр образования.

Министр образования Омской области Ольга Степанова не исключила открытия 4-х классов в новом химико-технологическом лицее в микрорайоне Кузьминки. Ранее сообщалось, что в 2025/2026 учебном году лицей не будут открывать 4-е, 9-е и 11-е классы.

– После того как пройдут собрания с родителями будущих первоклассников, а также в параллелях второго и третьего классов, мы рассмотрим возможность комплектования 4-х классов. Если наполняемость новой школы позволит нам их набрать, то проведем отдельное собрание с родителями будущих четвероклассников. Окончательное решение планируем принять в конце этой недели, – заявила Степанова.

На открытии 4-х классов в новом лицее настаивают родители детей, проживающих в Кузьминках. Они хотят учиться рядом с домом.