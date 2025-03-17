Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина погибла из-за отравления окисью углерода.

Следственный комитет обнародовал подробности пожара в селе Голубовка Седельниковского района, который произошел в минувшую пятницу, 14 марта. Ранее сообщалось о гибели женщины в результате этого пожара.

Как уточнили в СКР, погибла 70-летняя хозяйка дома. Пенсионерка берестой разжигала печь, и на ней загорелась одежда. Смерть женщины наступила от острого отравления окисью углерода.

По факту трагедии сейчас проводится доследственная проверка.

·Происшествия

Женщина погибла из-за отравления окисью углерода.

Следственный комитет обнародовал подробности пожара в селе Голубовка Седельниковского района, который произошел в минувшую пятницу, 14 марта. Ранее сообщалось о гибели женщины в результате этого пожара.

Как уточнили в СКР, погибла 70-летняя хозяйка дома. Пенсионерка берестой разжигала печь, и на ней загорелась одежда. Смерть женщины наступила от острого отравления окисью углерода.

По факту трагедии сейчас проводится доследственная проверка.