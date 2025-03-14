Омск-Информ
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·Происшествия

Трагический инцидент произошел в Седельниковском районе.

МЧС сообщает о пожаре в селе Голубовка Седельниковского района, в результате которого погибла женщина. Информация о возгорании в частном доме площадью 56 кв. м поступило в пожарную охрану в 16.42. На место направились три расчета и семеро сотрудников МЧС.

Открытое горение было ликвидировано через полчаса. В результате пожара погибла женщина. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагического инцидента.

·Происшествия

Трагический инцидент произошел в Седельниковском районе.

МЧС сообщает о пожаре в селе Голубовка Седельниковского района, в результате которого погибла женщина. Информация о возгорании в частном доме площадью 56 кв. м поступило в пожарную охрану в 16.42. На место направились три расчета и семеро сотрудников МЧС.

Открытое горение было ликвидировано через полчаса. В результате пожара погибла женщина. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагического инцидента.