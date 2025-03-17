Омск-Информ
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·Общество

Молодой человек проявил смелость и самоотверженность.
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым наградил жителя Омской области Даниила Райфекеста орденом Мужества посмертно. Сегодня глава Москаленского района Александр Ряполов вручил орден на вечное хранение отцу погибшего военнослужащего.
– Райфекест Даниил Эдуардович родился 17 июля 2005 года в Республике Казахстан. В 2019 году переехал в деревню Красный Цвет, Москаленского района. Учился в Тумановской СОШ. Выступал за Тумановское поселение в районных спортивно-культурных праздниках в легкой атлетике, ГТО, – сообщили в москаленском отделении партии «Единая Россия».
Даниилу было 19 лет. Он служил рядовым, был стрелком-помощником гранатометного отделения штурмовой роты. Погиб 20 июля в бою при штурме опорного пункта украинских вооруженных сил.
·Общество

Молодой человек проявил смелость и самоотверженность.
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым наградил жителя Омской области Даниила Райфекеста орденом Мужества посмертно. Сегодня глава Москаленского района Александр Ряполов вручил орден на вечное хранение отцу погибшего военнослужащего.
– Райфекест Даниил Эдуардович родился 17 июля 2005 года в Республике Казахстан. В 2019 году переехал в деревню Красный Цвет, Москаленского района. Учился в Тумановской СОШ. Выступал за Тумановское поселение в районных спортивно-культурных праздниках в легкой атлетике, ГТО, – сообщили в москаленском отделении партии «Единая Россия».
Даниилу было 19 лет. Он служил рядовым, был стрелком-помощником гранатометного отделения штурмовой роты. Погиб 20 июля в бою при штурме опорного пункта украинских вооруженных сил.