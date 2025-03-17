Омск-Информ
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·Общество

Пока девочка остается под наблюдением медиков.
Омская школьница, которая попала под машину в прошлую пятницу, находится в стабильном состоянии. Об этом «Омск-информу» рассказали в региональном Минздраве.
– Остается под наблюдением медиков и продолжает получать необходимую помощь, –- добавили в ведомстве.
Напомним, утром 14 марта на улице Кемеровской 24-летняя девушка на «БМВ» сбила 10-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу на красный свет.
·Общество

Пока девочка остается под наблюдением медиков.
Омская школьница, которая попала под машину в прошлую пятницу, находится в стабильном состоянии. Об этом «Омск-информу» рассказали в региональном Минздраве.
– Остается под наблюдением медиков и продолжает получать необходимую помощь, –- добавили в ведомстве.
Напомним, утром 14 марта на улице Кемеровской 24-летняя девушка на «БМВ» сбила 10-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу на красный свет.