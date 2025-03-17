Всего 328 многоэтажек нуждается в восстановлении.

На предстоящем комитете Омского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства планируется рассмотреть данные мэрии о количестве «судебных» многоэтажек.

Как явствует из письма городской администрации, всего в городе 328 домов, которые нужно отремонтировать по судебным решениям. На их восстановление нужно 5,3 млрд рублей, уточняет РБК Омск. В октябре 2024 года называлась цифра в 5,9 млрд рублей.

При этом 640 «судебных» многоэтажек ремонтируется с 2010 года. В прошлом году капитальный ремонт провели в 70 домах. Еще в 39 домах работы провели частично. Всего бюджетом города Омска на 2024 год было предусмотрено 390,2 млн руб. на проведение капитального ремонта «судебных» домов.