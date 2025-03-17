Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Объект будет строить компания «Сибавто».

На улице Шаумяна в Ленинском округе Омска построят деловой центр. Он будет расположен рядом со стадионом «Авангард», сообщил мэр города Сергей Шелест. Застройщиком объекта выступает ООО «Сибавто». Центр предназначен для управления делами этой компании, занимающейся обслуживанием автомобилей.

– Деловой центр будет представлять собой трехэтажное здание многоугольной формы. Его площадь составит 1539 квадратных метров. В вечернее и ночное время предусмотрена архитектурная подсветка фасадов здания и рекламных надписей, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о строительстве автокафе на улице Волгоградской в Кировском округе города.

·Экономика/Бизнес

Объект будет строить компания «Сибавто».

На улице Шаумяна в Ленинском округе Омска построят деловой центр. Он будет расположен рядом со стадионом «Авангард», сообщил мэр города Сергей Шелест. Застройщиком объекта выступает ООО «Сибавто». Центр предназначен для управления делами этой компании, занимающейся обслуживанием автомобилей.

– Деловой центр будет представлять собой трехэтажное здание многоугольной формы. Его площадь составит 1539 квадратных метров. В вечернее и ночное время предусмотрена архитектурная подсветка фасадов здания и рекламных надписей, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о строительстве автокафе на улице Волгоградской в Кировском округе города.