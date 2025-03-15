Предотвратил преступление банк.

В полицию обратилась 19-летняя жительница Тарского района. По словам девушки, она едва не перевела 200 тыс. рублей с карты своего деда на счет мошенников.

Сельчанке позвонил неизвестный. Он представился сотрудником оператора сотовой связи и сообщил о необходимости продлить договор, иначе сим-карту заблокируют. Чтобы не лишиться связи, девушка продиктовала преступнику коды из сообщений.

Вскоре она получила извещение о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги». Потом ей позвонил якобы сотрудник Центробанка и сообщил, что преступники получили доступ к персональным данным и пытаются украсть деньги со счетов девушки и ее родственников.

Чтобы спасти деньги деда, сельчанка согласилась выполнять инструкции преступника. Она взяла телефон деда, пока тот спал, и попыталась перевести его деньги на «безопасный счет». Однако банк заблокировал операцию.

Утром пенсионер увидел в телефоне уведомления от банка, а внучка рассказала, что произошло. Она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.