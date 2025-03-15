У него остались жена и дочь.

Вчера жители Москаленского района простились с погибшим на СВО Константином Волосниковым. Как сообщили в местнои отделении партии «Единой России», военнослужащему был 31 год.

Константин родился в поселке Веселый, Москаленского района. Он окончил школу, прошел срочную службу, женился и завел дочь.

В последнее время работал вахтовым методом в Тюмени. В 2023 году подписал контракт, ушел в зону СВО, где стал стрелком–телефонистом. Он погиб 26 декабря 2023 года.