Вышедшие на пенсию омички разного возраста поделились жизненными советами и накопленным опытом.

Проблемы со здоровьем и финансами касаются всех возрастных групп, но особенно остро ощущаются пенсионерами. Их доходы часто ограничены, а расходы на лечение и поддержание качества жизни увеличиваются. Каждый третий житель Омской области уже вышел на пенсию, и многим приходится искать способы экономии и адаптации к новым условиям.

Корреспондент РИА «Омск-информ» обсудил с омскими пенсионерами, сколько денег уходит на ежедневные траты, удается ли сохранять комфортный уровень жизни и какие моменты приносят радость. Пожилые люди поделились своими лайфхаками, которые помогут будущим пенсионерам подготовиться к этому этапу жизни и сделать его более стабильным и радостным.

Лайфхак № 1. Можно продолжать работать

Омичке Елене Ровенской 61 год, она вышла на пенсию шесть лет назад, но продолжает работать в частной клинике. Причина проста: ее пенсия минимальна и не позволяет обеспечивать достойный уровень жизни. Елена настоятельно советует внимательно следить за тем, чтобы работодатель своевременно делал пенсионные отчисления.

– Когда подошло время моей пенсии, выяснилось, что у меня стажа хватает, но как таковых отчислений не переводилось и пенсия поэтому будет минимальная. Нужно обязательно следить за своими пенсионными баллами, смотреть, чтобы организация вовремя проводила отчисления, – рассказала пенсионерка.

Работа на пенсии не только расширяет возможности для самореализации, но и дает шанс активно взаимодействовать с окружающими, вместо того чтобы проводить дни в четырех стенах.

– Если есть здоровье, то, конечно, надо продолжать работать, чтобы выходить каждый день в люди, общаться, а не просто сидеть дома нечесаным в ночной рубашке. Это позволит разнообразить жизнь, мотивирует ухаживать за собой, дает возможность посещать кафе и все в этом роде, – добавила Елена.

Лайфхак № 2. Экономия и финансовая грамотность

Марии Седельниковой 78 лет, и она на пенсии уже 24 года. Основная трудность, с которой женщина столкнулась после ухода на заслуженный отдых, – недостаток финансов. Особенно тяжело стало после утраты супруга: если раньше они жили на две пенсии, то теперь Марии приходится обходиться лишь скромной суммой собственных сбережений.

Пенсионерка настоятельно рекомендует начинать откладывать деньги заранее, еще до выхода на пенсию. Это поможет избежать финансовых трудностей и откроет возможность не только покрывать базовые потребности, но и находить средства на путешествия и другие приятные вещи.

– На пенсии я могу позволить себе только поездки в деревню к сестре или в другой город к родственникам, потому что сил уже не так много, да и финансы не позволяют. Несколько лет назад сын свозил меня в Европу. А так,в основном провожу время дома с правнуками либо на даче, – поделилась Мария.

Пенсионерка подчеркнула важность грамотного распределения бюджета для обеспечения комфорта в повседневной жизни. Сначала это казалось непривычным, ведь доходы сократились и пришлось учиться тщательно планировать все расходы.

– Как муж ушел, мне не хватало первое время, потому что раньше было две пенсии. Если бы я сразу сконцентрировалась и начала экономить, то было бы проще, – рассказала женщина.

Лайфхак № 3. Лучшее время для увлечений

Людмила Плоцкая является пенсионеркой уже 23 года. Женщина уверена, что на заслуженном отдыхе крайне важно найти занятие по душе. Для нее источником радости стали кулинария, просмотр новостей и поездки в Чернолучье вместе с сыном. Эти вылазки позволяют не только отдохнуть душой и телом, прогуливаясь по лесным тропинкам, но и поддерживать здоровье, избегая визитов к врачам, ведь свежий воздух – лучшее лекарство.

– Люблю готовить, смотреть телевизор, слушать новости. Кроме того, общаюсь с подругами. Частенько ездим с сыном в Чернолучье отдыхать, – отметила Людмила.

Мария Седельникова поддержала эту точку зрения, подчеркивая, что пенсия – это не повод сидеть дома перед телевизором. Важно продолжать вести активный образ жизни, регулярно выходить на прогулки, а еще лучше – посещать театры, выставки и другие культурные события. Отличной идеей будет записаться в кружки по интересам. Пенсия – идеальное время для новых начинаний или возвращения к забытым увлечениям.

– Должно быть хобби. Ну, может быть, на танцы ходить. Или хор, ансамбль, другие подобные кружки. Обязательно нужно заниматься каким-никаким спортом, чтобы на пенсии быть здоровыми, – подчеркнула женщина.

Лайфхак № 4. Внуки – источник энергии

Людмиле Рыбиной 78 лет, и последние 25 лет она на пенсии. Всю свою трудовую жизнь женщина отдала магазину «Омич и К», начав с продавца и дослужившись до директора. Раньше Людмила часто отдыхала на даче, но после смерти мужа ей стало тяжело справляться в одиночку, и она перестала туда ездить.

– Раньше я очень много времени проводила на даче. Она была для меня вторым домом, туда тянуло всей душой. Но после того, как муж ушел, сил на огород стало не хватать, поэтому я перестала туда ездить,– поделилась женщина.

Теперь главная радость Людмилы – внук, благодаря которому омичка будто чувствует вторую молодость. С этим согласились и другие пенсионерки, для которых внуки и правнуки стали одним из главных источников энергии.

– Сейчас забота о внуке – моя главная мотивация двигаться и чем-то заниматься. С ним я чувствую себя снова молодой. А также очень рада наблюдать, как он растет у меня на глазах, – подытожила женщина.

В целом можно констатировать, что те, кто давно на пенсии, стали менее требовательны к досугу и материальным благам. Это не потому, что у них много средств, просто они привыкли к своему скромному достатку и уверены, что у них уже есть все необходимое. Пенсии не избежать, но, следуя этим советам, можно сделать старость более радостной и насыщенной.