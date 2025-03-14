Омск-Информ
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·Происшествия

Проехать по дорогам не получится до вечера.

Сегодня, 14 марта, на федеральных трассах Р-402 (Тюмень – Омск) и Р-254 (Челябинск – Новосибирск) в границах Омской области продлили ограничения на движение транспорта.

До 16 часов по этим дорогам не смогут проехать пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, негабаритные и тяжеловесные грузовые транспортные средства. Причиной ограничений стали неблагоприятные дорожные условия: мокрый снег, ледяной дождь и порывистый ветер до 12 м/с.

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·Происшествия

Проехать по дорогам не получится до вечера.

Сегодня, 14 марта, на федеральных трассах Р-402 (Тюмень – Омск) и Р-254 (Челябинск – Новосибирск) в границах Омской области продлили ограничения на движение транспорта.

До 16 часов по этим дорогам не смогут проехать пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, негабаритные и тяжеловесные грузовые транспортные средства. Причиной ограничений стали неблагоприятные дорожные условия: мокрый снег, ледяной дождь и порывистый ветер до 12 м/с.

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