Из-за климатических условий асфальт с дорог нередко сходит со снегом.

Вице-губернатор Омской области Динар Курманов высказался о состоянии дорог в регионе. С начала года через систему «Инцидент Менеджмент» от омичей поступило более 500 сообщений, касающихся ремонта дорог, некачественного покрытия, ям и выбоин.

– Проблема схода асфальта вместе со снегом серьезная, у нас непростая зима, много перепадов температур, тяжелые климатические условия, и все это сказывается на состоянии дорожного покрытия, – сказал Курманов в эфире 12 канала.

Он сообщил, что в апреле специалисты дорожного хозяйства выйдут на отремонтированные в прошлые годы участки, оценят их и выдадут подрядчикам соответствующие предписания. В течение 1–1,5 месяцев все замечания устранят по гарантии.

– Темпы ремонта дорог в регионе хорошие, за 5 лет дорожная отрасль прошла эволюцию и модернизацию. Мы перешли к другим категориям и идем всегда опережающими темпами, – подчеркнул вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что в 2024 году протяженность дорог в Омской области, находящихся в нормативном состоянии, выросла до 50,3 %. В 2025 году в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 152 км автодорог.