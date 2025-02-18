На текущий год власти ставят задачу довести этот показатель до 51,5 %.

В 2024 году протяженность дорог в Омской области, находящихся в нормативном состоянии, выросла до 50,3 %. Этот важный для дорожной отрасли показатель удалось перевыполнить на 0,3 %. Задача на текущий год – довести его до 51,5 %, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Как сообщалось ранее, в 2025 году в Омской области планируется отремонтировать 152 км автодорог. В правительстве региона уточнили, что речь идет о работах в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В целом, по словам главы Минтранса региона Андрея Хафизова, по различным программам планируется отремонтировать не менее 250 км автомобильных дорог и ввести в эксплуатацию не менее 15 км новых автодорог.