Омск-Информ
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Регион также рассчитывает на поддержку федерального центра в части восстановления разрушенных паводком дорог.

В 2025 году в Омской области будут отремонтированы 152 км автомобильных дорог, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Сегодня он провел коллегию регионального Минтранса, на которой обсуждались «дорожные» планы на ближайшую перспективу.

– Запланировали отремонтировать 152 км дорог. Одна из ключевых задач, которую ставлю перед региональным Минтрансом, – восстановление пострадавшей от паводка дорожной инфраструктуры на севере региона. Работы в этом направлении много. Рассчитываем на федеральную поддержку, – отметил Хоценко.

Крупнейшими дорожными объектами этого года будут расширение дороги 10 лет Октября – Сыропятский тракт и капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске.

·Авто

Регион также рассчитывает на поддержку федерального центра в части восстановления разрушенных паводком дорог.

В 2025 году в Омской области будут отремонтированы 152 км автомобильных дорог, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Сегодня он провел коллегию регионального Минтранса, на которой обсуждались «дорожные» планы на ближайшую перспективу.

– Запланировали отремонтировать 152 км дорог. Одна из ключевых задач, которую ставлю перед региональным Минтрансом, – восстановление пострадавшей от паводка дорожной инфраструктуры на севере региона. Работы в этом направлении много. Рассчитываем на федеральную поддержку, – отметил Хоценко.

Крупнейшими дорожными объектами этого года будут расширение дороги 10 лет Октября – Сыропятский тракт и капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске.