Композиция создавалась в переходе станции «Библиотека имени Пушкина».

На стриминговых платформах появилась композиция «Омское метро», записанная музыкантом из Москвы Егором Корнеевым. Как рассказал сам автор песни, она создавалась в подземном переходе неработающей станции «Библиотека имени Пушкина», где музыкант играл песни на гитаре для прохожих.

– В конце осени 2024 года я несколько дней в неделю пел в омском метропереходе. Пальцы мерзли, голос срывался, я уставал, моментами очень сильно, и почти унывал, по деньгам это не самый высокооплачиваемый труд. Но я крепился и продолжал трудиться. В заметках записывал приходящие на ум слова и рифмы будущих песен. Так родилась композиция «Омское метро», – рассказал Егор в комментарии порталу «Омск Здесь». – Это моя третья песня про Омск. С момента написания первых двух многое изменилось, прежде всего я сам. Теперь и на город смотрю иначе: вижу и ощущаю его не местом кутежа и тусовок, как первое время, а уникальным и одновременно простым городом, где люди ведут каждодневную борьбу, желая сделать свое настоящее чуть светлее.

Песню «Омское метро» можно назвать грустной, но с надеждой в припеве. Он звучит так:

Омское метро –

Здесь не ходят поезда и не ходили никогда.

Люди ходят на ногах, и, может быть, через года

Мы взлетим прямо с подземки,

прямо в свет на облака.

Мы мечтаем о высоком, верим в жизнь,

Ну, а пока…