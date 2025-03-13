История с реализацией объекта недвижимости, где привыкли проводить свой досуг представители этой организации, наделала много шума.

В Федерации омских профсоюзов отреагировали на материал о продаже дома отдыха «Сибиряк» за 20 млн рублей в Красноярке Омского района. В старейшей здравнице региона с 95-летней историей привыкли отдыхать по бюджетным ценам сотрудники этой организации. А предложение появилось на сайте бесплатных объявлений.

Как рассказали в Федерации, объект на самом деле не продается.

- Нам оборвали все телефоны: «И что мы теперь путевки купить не сможем?». Для нас эта новость стала полной неожиданностью, потому что дом отдыха не продается. Мы теряемся в догадках, кто и с какой целью разместил это объявление, - заявили в профсоюзной организации.

Федерация омских профсоюзов является собственником этого объекта, но намерение продать здравницу у руководства отсутствует.