Причина реализации в объявлении не указана.

На омском курорте в селе Красноярка под Омском выставили на продажу базу отдыха «Сибиряк» в красивейшем бору на берегу Иртыша. Стоимость объекта оценили в 20 млн рублей. Это старейшая здравница региона с 95-летней историей принадлежит Федерации омских профсоюзов. Директором организации указан Дмитрий Селюк.

Владелец надеется реализовать четыре спальных корпуса с пристройками, павильон-пристройку в столовой, контору, баню с противопожарной сигнализацией, продуктовый склад, котельную, овощехранилище, насосную станцию, водонапорную башню, скважину, все сети и подъездную дорогу.

База функционирует до сих пор. Сутки пребывания в стандартном номере и трехразовым питанием стоят от 1800 до 2700 рублей. Причина продажи в объявлении не называется.