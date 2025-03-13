Бюджетные средства идут на исполнение судебных решений.

Сегодня, 13 марта, на комитете по социальным вопросам Омского горсовета шла речь об освещении улиц города и подходов к муниципальным образовательным учреждениям.

Отмечено, что при отсутствии притока исков мэрия за 2025–2026 годы рассчитывает закрыть вопрос и обеспечить фонарями все дороги к учебным заведениям. Сейчас все силы брошены на исполнение судебных решений, а их значительно больше, чем средств на уличное освещение.

– Когда встречаешься с избирателями и начинаешь им объяснять, что сегодня администрация выполняет судебные решения – это в приоритете, то у жителей возникает вопрос, может быть, и им в суд подать, тогда они тоже попадут в приоритет, – выступил депутат Иван Березин.

На комитете стало известно, что к школам № 118, 25 и 59 нет освещенного подхода, они расположены в частном секторе.

– Меня интересует школа № 59, она находится в частном секторе. Там в округе темно, страшно детей отпускать, – уточнил Иван Березин. – Мне 60 лет, в добрые советские годы проживающие в частном секторе люди были обязаны на своем доме иметь фонарь или лампочку. Не знаю, каким документом это было предписано, но светящихся фонарей сегодня нет, может, можно это как-то законодательно решить и заставить людей осветить улицу.

Председатель комитета Светлана Студеникина предложила свое решение, фонари или прожекторы разместить на самих учреждениях. Депутаты договорились поизучать вместе с мэрией, позволят ли это требования к безопасности и СанПиНы.