В крупных городах, таких как Омск, высокий уровень трафика, что увеличивает вероятность ДТП.

Самыми аварийными улицами Омска в 2024 году стали Красный Путь, улица Лукашевича и 10 лет Октября. Эти участки дорожной сети города стали настоящими «черными точками» для автомобилистов.

На Красный Путь пришлось 3,5 % всех заявлений по ОСАГО, что делает его лидером по количеству страховых случаев. Улица Лукашевича занимает второе место с 3,2 %, а 10 лет Октября замыкает тройку с 3 %, сообщает портал «Ом1» со ссылкой на данные «Росгосстраха» и финансового маркетплейса «Сравни».

В список опасных улиц также попали проспект Мира и улица 70 лет Октября, каждая из которых имеет по 2,9 % аварийных случаев. Улица Волгоградская с 2,8 % и проспект Маркса с 2,6 % также показывают высокий уровень ДТП. Улицы Богдана Хмельницкого и Дианова имеют по 1,5 % аварийных случаев, а 21-я Амурская – 1,4 %.

Как отмечает начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК «Росгосстрах» Людмила Юсова, на аварийность улиц влияют несколько факторов, среди которых протяженность дороги и интенсивность движения. Крупные города, такие как Омск, сталкиваются с высокой плотностью трафика, что увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Каждое ДТП может не только вызвать пробку, но и спровоцировать новые аварии, создавая цепную реакцию.

Для снижения рисков на аварийных участках водителям стоит учитывать следующие рекомендации: