Специалист объяснил, почему в это время года засыпать труднее.

В начале весны организм находится в стрессе после долгого периода отсутствия тепла и солнца. Из-за этого могут начаться проблемы со сном. Так считает врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов на форуме «Женщины за здоровое общество». В большинстве случаев сну мешают накопленные стрессы.

- 80% расстройств сна — это банальный стресс. Вторая большая группа — это храп и апноэ. Это приводит к тому, что люди сами хуже спят, так ещё и мешают окружающим. Ну и другие заболевания сна, - цитирует медика Life.ru.

По словам Бузунова, проблемы со сном в начале весны могут быть связаны с банальной усталостью и нехваткой витаминов. Чтобы преодолеть это состояние, врач посоветовал соблюдать режим, отказываться от кофеина за несколько часов до сна и поддерживать физическую активность. Кроме того, специалист призвал оградить себя от «информационного яда» в виде постоянного просмотра ленты новостей.

Сомнолог считает, что это раздражает мозг, поэтому после «залипания» в телефоне уснуть сложнее. При этом нужно правильно питаться, чтобы восполнить нехватку витаминов.