Преступники притворяются сотрудниками портала «Госуслуги».
Возможность установить самозапрет на кредиты с помощью «Госуслуг» появилась только 1 марта, а мошенники уже придумали, как воспользоваться этим. Преступники звонят омичам, представляются сотрудниками портала и сообщают об ошибке в настройках самозапрета.
– Чтобы «исправить» ситуацию, жертве предлагается перейти по вредоносной ссылке – на фишинговый сайт, который выглядит как настоящая страница «Госуслуг». Попав на этот сайт, пользователь вводит свои логин и пароль, предоставляя мошенникам полный доступ к своему личному кабинету на портале «Госуслуги» Это открывает злоумышленникам доступ не только к персональным данным, но и, что гораздо опаснее, к банковским счетам, – сообщает бюджетное учреждение Омской области «Безопасный регион».
Чтобы защититься от мошенников, омичам советуют никогда не переходить по ссылкам из неизвестных источников. Адрес настоящего сайта «Госуслуги» начинается с gosuslugi.ru.