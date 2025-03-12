Всего там обнаружили больше десятка веществ.
Обь-Иртышское УГМС опубликовало результаты наблюдений за состоянием водных объектов, которых в регионе 12. В феврале в водоемах наблюдались случаи превышения ПДК магния, хлоридов, сульфатов, суммы ионов, трудно- и легкоокисляемых органических веществ, азота аммонийного, азота нитритного, фосфатов, соединений железа, меди, цинка, алюминия, марганца, фенолов и пониженного содержания растворенного в воде кислорода.
Ранее сообщалось, какие вредные вещества попали в феврале в омский воздух. Горожане дышали оксидом углерода, диоксидом азота, оксидом азота и сероводородом.