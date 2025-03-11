Горожане дышали оксидом углерода, диоксидом азота, оксидом азота, сероводородом и формальдегидом.

По данным Обь-Иртышкого УГМС, в феврале во всех округах Омска наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха. Горожане дышали оксидом углерода (Центральный, Октябрьский, Ленинский округа), диоксидом азота (Советский и Ленинский), оксидом азота (Советский), сероводородом (Кировский Центральный, Советский и Ленинский), формальдегидом (Октябрьский).

Даты выбросов специалисты не называют. Однако неблагоприятная для рассеивания вредных веществ погода наблюдалась в городе 5, 8, 21, 22 и 26 февраля. В эти даты предприятиям направляли предупреждения о необходимости снизить количество выбросов.

Отметим, что в январе в целом по городу (и в четырех округах из пяти) также был «повышенный» уровень загрязнения воздуха. А за пару месяцев до этого, в октябре – «очень высокий».