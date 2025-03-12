Омск-Информ
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·Общество

Где он провел сутки, неизвестно.
Нашелся 17-летний кадет, который пропал вчера в Омске. Где пропадал подросток, поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» не сообщает.
Напомним, вчера парень ушел из дома на 2-й Солнечной на занятия в казачьей кадетской школе, откуда домой не вернулся. Поисками кадета также занимались полицейские.
Отметим, что ранее он уже уходил из дома.
·Общество

Где он провел сутки, неизвестно.
Нашелся 17-летний кадет, который пропал вчера в Омске. Где пропадал подросток, поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» не сообщает.
Напомним, вчера парень ушел из дома на 2-й Солнечной на занятия в казачьей кадетской школе, откуда домой не вернулся. Поисками кадета также занимались полицейские.
Отметим, что ранее он уже уходил из дома.